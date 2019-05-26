شكرا لقرائتكم أجيرى يبرئ أحمد ناجى من تهم عواد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى إن حراسة المرمى من أقل المراكز التى تشغل باله مع الفراعنة".

أضاف أجيرى خلال حواره لـ قناة "تايم سبورت" مع الإعلاميين أحمد شوبير وسيف زاهر :" حراس المنتخب جميعهم جيدين وسيخرج منهم واحد فى القائمة النهائية".

تابع مدرب منتخب مصر إن إختيار حراس مرمى منتخب مصر يرجع له وليس لأحمد ناجى، موضحا أنه صاحب القرار الأول والأخير فى الاختيارات ليسدل الستار على تهم المجاملة التى تلقاها أحمد ناجى من محمد عواد حارس الإسماعيلى.

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وانطلقت قناة تايم سبورت" مساء السبت لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بمصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو، على البث الأرضي الرقمي.

أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بتواجد منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور فى المجموعة الأولى حيث ستواجه زيمبابوى فى الافتتاح .

وتشهد النسخة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، تواجد 24 منتخبا فى البطولة للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.