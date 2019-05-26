شكرا لقرائتكم طارق يحيى: الأهلي لم يتعرض للظلم وجدول الدورى بيتفصله مخصوص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، إن النادي الأهلي لم يتعرض للظلم على مدار تاريخ موضحا انه يتم تفصيل جدول من أجل فوزه باللقب.
وأضاف يحيى فى تصريحات تلفزيونية :" الأهلى لم يتعرض للظلم على مدار تاريخه، ويتم تفصيل جدول الدوري حتى يفوز بالبطولة،لافتا إلى أن انسحاب المارد الأحمر من الدوري أمر صعب وغير وارد، لأن خسارته للبطولة لن تنتقص شيء من تاريخه.
وأوضح نجم الزمالك السابق أن القائمين على إدارة الدوري هم السبب في حالة الارتباك،موضحا أن الأندية في مصر أقوى من اتحاد الكرة
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