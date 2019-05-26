الفجيرة يضمن البقاء.. ووداع حزين للإمارات ودبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن الفجيرة بقاءه في دوري الخليج العربي للموسم الثاني توالياً، بعد فوزه على شباب الأهلي 3-1، في حين ودع فريقا الإمارات ودبا الفجيرة.

وخسر فريق الإمارات أمام الشارقة 1-2، في حين تعادل دبا الفجيرة وبني ياس 3-3.

ورفع الفجيرة رصيده في المركز الحادي عشر إلى 21 نقطة، مقابل 18 للإمارات، و17 لدبا الفجيرة.

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في المباراة الأولى، سجل الأرجنتيني ماورو داسليفا (15) هدف شباب الأهلي، وأهدر الجزائري محمد بن يطو (35) ركلة جزاء، قبل أن يعادل هو نفسه في الدقيقة 39، ثم سجل البرازيلي جابريال الهدف الثاني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، وأكد صامويل روزا الفوز بالهدف الثالث في الدقيقة 91.

وفي المباراة الثانية، افتتح الشارقة التسجيل عبر البرازيلي ويلتون سواريز (36)، لكن الإمارات أدرك التعادل بعدما تعرض المالي شيخ دياباتي للعرقلة (43)، قبل أن يسجل عمر جمعة هدف الفوز ل«الملك»

وهبط «الصقور» إلى الدرجة الأولى للمرة الأولى بعد ستة مواسم في دوري الخليج العربي.

وفي المباراة الثالثة، سجل لبني ياس أحمد شحدة (6 و43)، والبرازيلي روبسون (90)، ولدبا الفجيرة دييجو داسليفا (53 و79) وأحمد حبوش (82).