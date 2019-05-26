منديز: فخور بأول لقب في مسيرتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال اللاعب ريان منديز جناح الشارقة: بالنسبة لي التتويج استثنائي، لأنها البطولة الأولى في مسيرتي الكروية وأنا فخور بالتتويج مع نادي الشارقة وأشكر هذا النادي العملاق إدارة وجمهوراً وجهازاً فنياً لأنهم تعاملوا معنا تعاملاً راقياً وهذا التعامل انعكس على الأداء في الملعب فقد كانت روح الانسجام والتناغم والتفاهم بين أفراد الفريق أهم عامل وراء الإنجاز فلم أشعر بالغربة أو أني جديد على الفريق منذ أول يوم شاركت فيه بالتدريبات بمعسكر الفريق الخارجي في أوروبا قبل بداية الموسم، كانت الراحة النفسية متوفرة لنا كلاعبين محترفين، ولا أنسى استقبال نادي الشارقة لي فقد حفزني هذا التعامل لتقديم أفضل ما عندي فهو فريقي وكرة القدم مهنتي، وكان لا بد من التفاني للمهنة وللنادي الذي أحمل شعاره لأجل عيون هذا الجمهور الوفي الذي كان معنا تحت كل الظروف ويستحق أن يفرح ويحتفل بالبطولة وحمل درع الدوري.