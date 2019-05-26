طارق الخديم يقترب من الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

أصبح نادي الشارقة قريباً جداً من إكمال التعاقد مع طارق الخديم، المهاجم الأيسر لفريق الوحدة، الذي لم يجدد عقده مع «العنابي».

ويعد الخديم اللاعب السابق لدبا الفجيرة من الخامات المميزة، ولكن تعاقد الوحدة مع لاعب أجنبي في مركزه، هو ما جعله خياراً احتياطياً.

ويعمل الشارقة على تدعيم صفوفه استعداداً للموسم الجديد الذي يأمل فيه بالدفاع عن لقبه.