اخبار الرياضه

طارق الخديم يقترب من الشارقة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الخديم يقترب من الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

أصبح نادي الشارقة قريباً جداً من إكمال التعاقد مع طارق الخديم، المهاجم الأيسر لفريق الوحدة، الذي لم يجدد عقده مع «العنابي».

ويعد الخديم اللاعب السابق لدبا الفجيرة من الخامات المميزة، ولكن تعاقد الوحدة مع لاعب أجنبي في مركزه، هو ما جعله خياراً احتياطياً.

ويعمل الشارقة على تدعيم صفوفه استعداداً للموسم الجديد الذي يأمل فيه بالدفاع عن لقبه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق الخديم يقترب من الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا