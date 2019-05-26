شكرا لقرائتكم خبر عن الفرحة فرحتان لمحمد إبراهيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كانت الفرحة فرحتين للاعب الفريق الأول ل «الملك» محمد إبراهيم، بعد قدوم مولودته «شمة»؛ ليحتفل مرتين، بالمولودة الجديدة، ولقب دوري الخليج العربي.

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