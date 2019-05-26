أروابارينا: تصريحاتي فُهمت بشكل خاطئ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

قال الأرجنتيني أروابارينا مدرب شباب الأهلي إن تصريحاته قبل لقاء بني ياس فُهمت بشكل خاطئ، وإنه ليس من عاداته أن يتكلم بشكل هجومي على الفريق الذي يدربه، وكشف أن إدارة النادي قامت بدورها من ناحية إقامة المعسكر الخارجي، ويتبقى فقط اختبار المكان.

ونفى مدرب شباب الأهلي أن يكون تلقى أي عرض من الهلال السعودي.