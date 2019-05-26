خميس الكعبي طلب البطولة منذ الصيف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كان «الخليج الرياضي»، شاهداً على حديث خميس الكعبي قبل بداية الموسم الحالي، عندما أكد أن «الملك» مطالب بلقب الدوري ولا شيء غيره.

وخميس الكعبي من أبناء مدينة مربح في الفجيرة ويسكن مع أسرته في الشارقة، وهو من مشجعي نادي الشارقة، ورافق «الملك» في جميع مبارياته على ملعبه وخارجه، ويحضر أحياناً التدريبات والمؤتمرات الصحفية، وأقرب أصدقائه الرياضيين خالد المدفع ومحسن مصبح وأحمد هلال حارس الشعب السابق، والمعلق الرياضي في قناة أبوظبي أحمد محمود الحوسني.

وطالب خميس الكعبي بطلب بدا غريباً في الصيف عندما قال للإعلاميين« لن أرضى له بغير بطولة دوري الخليج العربي في هذا الموسم».

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وتابع الكعبي: «أتمنى أن تنشروا حديثي عندما يتحقق لقب الدوري، وإذا لم يتحقق فالشيء الوحيد، الذي يرضيني أن يكون الشارقة منافساً حتى الأمتار الأخيرة، ومؤثراً في مسار الدوري».

والغريب في الأمر أن خميس الكعبي، كنا نرصده بعد وخلال كل مباراة وعندما يقولون له لماذا لا تفرح كان يرد على صديقه توفيق اللنجاوي الفوز يفرحني، لكن لا أظهره لأني أنتظر الفرحة الكبيرة».

وبسؤالنا له عن الفرحة الكبيرة، قال: «بعد التعاقد مع كورونادو ومنديز ومن قبلهما شوكوروف وويلتون، وفي ظل وجود مجموعة الموهوبين، فأنا لن أفرح إلا بمعانقة درع الدوري»، وبعد معانقة درع الدوري، قال: «كان من المفترض أن تكون ثنائية أو ثلاثية هذا الموسم، ولكن الحمد لله على بطولة الدوري، التي أسعدتني كثيراً ».يذكر أن محسن مصبح، رئيس شركة كرة القدم، عندما التقى خميس الكعبي، توجه له بالقول: «نتمنى تكون راضياً عنا يا أبوخالد».