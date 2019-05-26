شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة سيارات من رأس الخيمة إلى الحزانة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاش جمهور الشارقة أجواء احتفالية من خلال مسيرة السيارات التي توجهت مباشرة بعد انتهاء المباراة من استاد الإمارات في رأس الخيمة حتى استاد خالد بن محمد في الحزانة، حيث اجتمع الشرقاوية هناك واستكملوا الاحتفالات.
وتخلل الحفل فقرات عدة عكست أجواء فرحة «الملك»، حيث وفر نادي الشارقة في استاد خالد بن محمد شاشات عملاقة للجماهير لمشاهدة اللقاء.
كما تزينت سيارات الشرقاوية بصور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ولاعبي فريق «الملك» والمدرب الوطني عبدالعزيز العنبري.
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