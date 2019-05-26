خميس السويدي: الدوري الإماراتي استعاد جماله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع خميس بن سالم السويدي أحد رؤساء مجالس إدارات نادي الشارقة السابقين ورئيس مجلس الشارقة الرياضي السابق، التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وهنأ رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة ورئيس وأعضاء شركة كرة القدم.

وقال: «سعادتنا كبيرة بتتويج نادي الشارقة بطلاً للدوري وأهنئ لاعبي الشارقة على التتويج ومعهم المدرب الوطني الخلوق عبد العزيز العنبري، وأتمنى له كل التوفيق في مشواره مع فريق نادي الشارقة».

وتابع: «من حق جماهير الشارقة أن تحتفل بأبطالها في الأيام القادمة، وعودة الشارقة إلى منصات التتويج تحمل العديد من الفوائد والإيجابيات للنادي أولاً بكل تأكيد وللدوري وتثري منافسات الموسم القادم؛ لأنها تسهم في صحوة بقية الأندية وانتصارات، وإنجازات الشارقة تحفز الآخرين، وتعيد إلى الدوري جماله ورونقه».