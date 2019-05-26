عيسى هلال: لاعبو الشارقة امتلكوا شخصية البطل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

قال عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي في حديثه عن الإنجاز: «بحمد الله وتوفيقه توج فريق نادي الشارقة بدرع دوري الخليج العربي وظلت الاحتفالات والأفراح بالبطولة متواصلة حتى الصباح، وستتواصل في الأيام القادمة وبعد عيد الفطر المبارك، ونهدي الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وقال الحزامي: «من الصدف الجميلة في دوري هذا الموسم أن فوز الشارقة على الوحدة والتتويج بعد ذلك، تحقق يوم 16 مايو/أيار وهو نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن دمج ناديي الشارقة والشعب، ولعل هذا يعتبر أكبر دلالة على صدق رؤية حاكم الشارقة ونظرته الثاقبة وتخطيطه السليم وحسن تقدير من سموه».

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وأضاف الحزامي: «بلا شك هناك مجلس إدارة، عمل وسهر الليالي لأجل راحة اللاعبين وعلى رأسهم رئيس شركة الكرة محسن مصبح والمدرب الوطني المتألق عبد العزيز العنبري، فهما أصحاب الدور الأكبر ونشكرهما شكراً جزيلاً على ما قدموه ومعهما أعضاء الإدارتين التنفيذية للشركة وللجهازين الفني والإداري وتهنئة للإدارة العليا للنادي وأعضاء مجلس الإدارة وجميع إدارات النادي الحالية والسابقة».

وتابع عيسى هلال: «لقد مر الفريق بظروف صعبة ولكن ظل التماسك حاضراً بفضل الدعم والمساندة الإدارية من شركة الكرة والإدارة العليا، ويوم مباراة الوحدة شاهدنا البطل الحقيقي؛ فقد حسمها أبناء نادي الشارقة عن جدارة واستحقاق ولم يكن الأمر سهلاً على فريق الشارقة في تلك الأيام ووسط الظروف المحيطة من ضغوط وغيرها من الأمور، خصوصاً وأن فريق الوحدة متصدر مجموعته آسيوياً ويعيش أحلى وأجمل أيامه وتشكيلته مكتملة ومنسجمة ولم يخسر أيضاً في الدوري ويقدم مستويات ممتازة للغاية فضلاً عن كونه فريقاً أنيقاً ومميزاً، وكون فريق الشارقة يكسبه بالثلاثة؛ فهذا جعلنا في غاية السعادة ولكن الشارقة قدم مستوى بطولياً ومن المستحق أن نطلق على مواجهة الوحدة أنها مباراة العمر».

وأكد عيسى هلال «نتمنى أن يوفق الفريق في المحافظة على التميز والبقاء في القمة، وهي التحدي القادم للفريق، وعلى الأقل يجب أن يكون منافساً على كل الألقاب المطروحة في الساحة وأعتقد أن التحدي يبدأ من اليوم الذي تسلم فيه الفريق درع دوري الخليج العربي، وأمام إدارة النادي واللاعبين والجهازين الفني والإداري والجمهور، عمل شاق ومهمة صعبة في الموسم القادم خصوصاً وأن تحركات الأندية بدأت مبكراً فلن تسكت أندية العين والجزيرة والوحدة والنصر وشباب الأهلي، فالكل سيعمل ويركز على دعم صفوف فريقه وعلينا أن نعمل على تقديم الأفضل وثقتنا في اللاعبين والجهازين الفني والإداري كبيرة، ولاعبونا امتلكوا شخصية البطل وقادرون على المنافسة في كل البطولات إن شاء الله».