عبد الله بن خادم: زمن الشرقاوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع عبد الله بن خادم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة السابق، وأحد أبناء نادي الشارقة، الذين قدموا الكثير من خلال العمل بمختلف مجالس إدارات النادي، الشكر والتهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وإلى رئيس وأعضاء إدارة النادي والشركة وإلى جميع رؤساء النادي ومجالس الإدارات السابقين ونواب الرؤساء والأعضاء.

وقال ابن خادم «تعد لحظة تتويج الشارقة بطلاً لدوري الخليج العربي من اللحظات السعيدة والتاريخية لكل شرقاوي، سعادتنا كبيرة؛ لأن البطولة تحققت عن جدارة بقيادة وطنية متمثلة في المدرب المتألق عبد العزيز العنبري وبفضل تكاتف أبناء نادي الشارقة خلف الفريق المتصدر من بداية الموسم وحتى الوصول إلى منصة التتويج».

وتابع: «كل الشكر والإشادة بجمهور نادي الشارقة الذي كان نجم المدرجات في مختلف ملاعب الدولة وأعتقد أن لجنة دوري الخليج العربي أنصفت جمهور الشارقة بمنحه الجائزة الخاصة بأفضل جمهور مثلما أنصفت الكرة فريق نادي الشارقة وانحازت له إلى أن تم تتويجه بالدرع السادسة في ملعب استاد نادي الإمارات».