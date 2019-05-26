رضا عباس: الدوري أول قطرة من ثمار الدمج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب رضا عباس مشرف المراحل السنية وعضو شركة الكرة عن سعادته بإنجاز «الملك». وقال «لقد توفرت كل النواحي الإيجابية لتحقيق هذا الإنجاز، وأعتبر دمج الشارقة والشعب وفق الرؤية الثاقبة والنظرة السليمة والقراءة الصحيحة للمستقبل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حجر الزاوية في النجاح الذي تحقق في ثاني موسم بعد الدمج الذي أفرز العديد من الإيجابيات، والتي لا يمكن أن نحصرها في بطولة دوري الخليج العربي فقط، حيث كانت النجاحات متتالية وواضحة وتتحدث عن نفسها في الألعاب الجماعية مثل كرة اليد والسلة، وتعدت النجاحات والإنجازات حدود المنافسات المحلية إلى آسيا وبطولات أندية دول الخليج العربي، إضافة إلى تألق وحصاد وفير في الألعاب الفردية، وفي إدارة الاستثمار، فقد كان العمل يسير في تناغم وانسجام بين هذه الإدارات التي قادت دفة العمل».

وتابع «الدمج أسفر عن كل هذه البطولات، فالكل اليوم فرحان وسعيد بإنجاز نادي الشارقة الذي يعتبر كياناً واحداً وعلى قلب رجل واحد. وأهدي الإنجاز إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة».

وفيما يتعلق بالمراحل السنية، قال: «سنتحدث بالتفصيل عن المراحل السنية في نادي الشارقة لاحقاً، ولا نملك سوى أن نقول: إنها تبشر بالخير والمستقبل للشارقة، ولكن يجب أن نحصر حديثنا وتعليقاتنا بالاحتفالية ببطولة دوري الخليج العربي التي تسلمنا درعها، ومن حقنا ومن حق جمهور نادي الشارقة أن يحتفل بهذه البطولة التي جاءت في وقتها، وسيكون لها مردود إيجابي كبير في المستقبل لنادي الشارقة».