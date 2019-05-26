شكرا لقرائتكم خبر عن سيف راشد: عشت أجمل موسم في حياتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يعد النفاثة سيف راشد ناصر الأنشودة العذبة على شفاه جماهير نادي الشارقة، فقد سيطر الجناح الرائع على قلوب الشرقاوية منذ أن كان يافعاً في المنتخبات السنية التي تدرج فيها من الناشئين ثم الشباب ثم الأولمبي إلى أن اختاره المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني ضمن قائمة الأبيض التي مثلت الإمارات في كأس آسيا 2019 والأهم من ذلك شكل سيف راشد ركيزة أساسية في تشكيلة جميع المدربين الذين تعاقبوا على فريق نادي الشارقة وهو أحد اللاعبين الذين صعدوا بالفريق بعد هبوطه في عام 2012 وهو ابن ال24 ربيعاً أي فترة غياب نادي الشارقة عن تحقيق بطولة الدوري، أي أن سيف راشد أكبر من المسافة الزمنية بين الشارقة ودرع الخليج العربي بفارق سنة، فهو من مواليد يوم 25 يناير/كانون الثاني 1994؛ لأن آخر درع دوري حققه الشارقة كان في موسم 1995-1996.سيف راشد، أو سيف الشارقة، تحدث إلى «الخليج الرياضي» عن ذكريات اللقب السادس للشارقة وأهم اللحظات: وهنا نص الحوار:

* عمرك يزيد سنة على فترة غياب الشارقة عن منصة تتويج بطولة الدوري، كيف ترى ذلك؟

- كل تفكيري في هذا الموسم بالتحديد أن أترك بصمة بتحقيق بطولة الدوري مع نادي الشارقة ولهذا السبب كنت أبذل أقصى الجهود في التدريبات والمباريات؛ لأفرض نفسي على المدرب؛ كي يشركني في المباريات؛ ولكي أكون جاهزاً في أي وقت للعب؛ ولتحقيق حلمي وهدفي وهدف جميع الشرقاوية الذين شعروا من أول الموسم بأن الدوري شرقاوي وبعثوا فينا روح التحدي والصمود، وعملنا من أجل تحقيق هدف جماهيرنا الوفية والإدارة التي تعمل بكل تفان وإخلاص، وبصراحة موسم 2018- 2019 اعتبر أنه كان مميزاً بالنسبة لي؛ حيث تم اختياري لمنتخبنا الأول وشاركت في كأس آسيا 2019 التي كانت حلم كل لاعب، وحققت هدفي الشخصي بالفوز ببطولة دوري الخليج العربي والحمد لله حققت هدفي وأهداف النادي وأسعدنا الجمهور وهذا هو المهم بالنسبة لنا ونتمنى أن نوفق في تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

* لماذا تراجع مستواك كثيراً في الدور الثاني وكيف استعدت التألق والنجومية في مباراتي الوصل والوحدة؟

- اتفق معكم حول تراجع مستواي في بعض مباريات الدور الثاني وكنت أحاول العودة القوية من مباراة لأخرى، ولكن أحياناً اللاعب يرتبط بظروف المبارايات، وأحياناً لا يكون في يومه وأحياناً تنفذ المطلوب من الجهاز الفني ولكن كل هذه لا تعد أعذاراً أو مبررات فقد كنت أقدم أقل من مستواي ولكن مع مرور الوقت استعدت مستواي تدريجياً.

العنبري الرائع

* كيف كان يتعامل معك المدرب العنبري خلال فترة التراجع؟

- أشكر المدرب الخلوق عبد العزيز العنبري على الجهود التي بذلها معنا ليس في الموسم الحالي فقط؛ بل طيلة السنوات الماضية فهو يعد المربي والصديق والأخ والمدرب وكل العوامل الإنسانية والفنية متوافرة في شخصية العنبري، وهو كان كثيراً ما يجتمع بي ويقول لي عبارات محددة أذكر منها (أنت من اللاعبين المؤثرين ولا تقل عن المحترفين الأجانب فإذا لم تكن في مستواك غالباً ما نكون في غير وضعنا الطبيعي وعليك أن تحسن وتجود من الأداء)، هذا الحديث كان يحفزني وأكثر ما جعلني أبذل قصارى جهدي ثقة المدرب بي وأسلوبه وطريقة تعامله بكل هدوء مع اللاعبين.

* كيف قابلت قرار العنبري عندما وضعك في مركز الارتكاز في مباراة الوصل ثم مباراة الوحدة؟

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- العنبري منحني صك النجاح في خانة الارتكاز قبل أن يطلب مني اللعب في وسط الملعب، وقال لي (أنت أنسب وأفضل من يعوض الغياب في الوسط) وأذكر أنه بعد تأخرنا في النتيجة أمام الوصل استبدل المدرب حمد جاسم ودفع بمهاجم وتراجعت أنا للارتكاز وتحسن الأداء، وسجلنا هدف التعادل (2-2) وكنت واثقاً من تقديم مستوى جيد في خط الوسط وثقة العنبري وخبرتي في اللعب بالوسط منحتني الثقة.

* هل سبق لك اللعب في الارتكاز من قبل؟

- نعم اللعب في الارتكاز ليس جديداً علي وليس غريباً بالنسبة لي ولعبت في المحور في الموسم الثاني للمدرب بوناميغو وبالتحديد في أول مباراة لي بعد العودة من إصابة الرباط الصليبي أشركني المدرب بوناميغو في منتصف موسم 2014 -2015 كلاعب ارتكاز وكانت المباراة أمام الأهلي آنذاك وشاركت بديلاً للاعب الكوري الجنوبي سونغ الذي تم التعاقد معه آنذاك وتعرض للإصابة أيضاً برباط صليبي.

* مباراة حزنت بعدها كثيراً؟

- حزنت بعد خسارتنا من الوصل لأني كنت أتوقع بأننا سنحسم الدوري بالفوز على الوصل ولكن شاءت الأقدار أن يتأخر الحسم أمام الوحدة، وكما يقال كل تأخيرة فيها خيرة، والحمد لله على كل حال، فنحن الآن سعداء بالتتويج والحصول على بطولة الدوري.

* بعض الجماهير العربية والأجنبية عندما تحضر مباريات الشارقة يشيرون إليك ويقولون بأن اللاعب البرازيلي رقم 24 هو لاعب جيد ومميز من واقع مستواك وسرعتك ومهاراتك فهل سبق وأن وجه لك أحد مثل هذا الحديث وجهاً لوجه؟

- واجهت هذا الموقف كثيراً جداً خصوصاً من لاعبي الفرق التي كنا نلعب ضدها في معسكرات الإعداد، وأحياناً هناك من اللاعبين الأجانب الذين يتعاقد معهم النادي يتعاملون معي على أساس أني لاعب محترف أجنبي، وأي مشجع غير إماراتي كان يعتقد أني محترف لأنهم يرون أني أقدم مستويات شبيهة بمستويات اللاعبين المحترفين الأجانب، وفي آخر معسكر قبل انطلاق الموسم في ألمانيا والنمسا لعبنا ضد الكويت الكويتي وقدمت مستوى ممتازاً إلى جانب إيجور ويلتون ومنديز، وبعد نهاية المباراة كان لاعبو الكويت الكويتي يعتقدون بأني لاعب برازيلي وبعد أن تحدثوا إليّ صارت المسألة سالفة من سوالف المباراة وقالوا لي كنا نعدك مع ربعك في خط الهجوم وضحكنا، وهذه من الأمور الجيدة والمواقف الجميلة في كرة القدم.

* كلمة أخيرة؟

- أشكر كل الشرقاوية سواء رؤساء مجالس إدارة سابقين أو أعضاء الإدارات السابقة ومجلس الإدارة الحالي برئاسة سالم الشامسي ونائبه محمد بن هندي ومحسن مصبح رئيس الشركة والأعضاء وإدارة الفريق عزوز وعلي محمد وعمران الجسمي، وشكري الخاص للمدرب عبد العزيز العنبري الذي قاد سفينة الملك بكل حنكة واقتدار، وشكراً لجمهور نادي الشارقة الذي شكل وقود المدرجات التي سربت لنا الحماسة والروح العالية في الأداء، ومبروك لكل الشرقاوية الفوز ببطولة دوري الخليج العربي والتتويج بالدرع السادسة للملك.