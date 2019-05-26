«إعلامية» نادي الشارقة تنال درع التميز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتقدم اللجنة الإعلامية بنادي الشارقة الرياضي بأحر التهاني والتبريكات إلى نادي الشارقة إدارة ولاعبين وجمهوراً بمناسبة تتويج الفريق بدوري الخليج العربي مساء أمس في ملعب استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة.

ويقود اللجنة سعيد مطر فيرزو، أما الناطق الرسمي باسم نادي الشارقة فهو أحمد مبارك الجنيبي، وكان التنيسق على قدم وساق بين جهات العمل والاختصاصات.

وتضم اللجنة الإعلامية لشركة الكرة كل من عادل محمد الحمادي منسق عام اللجنة ونائبه محمد عبد الرحمن الحمادي والأعضاء عبدالله خلف الحوسني، مؤسس موقع ملك الإمارات، وناصر محيي الدين وصلاح عمر وفاطمة البستكي ومحمد الشيباني أعضاء اللجنة الإعلامية بنادي الشارقة لكرة القدم.

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وقال الزميل عادل الحمادي: «عملت اللجنة جنباً إلى جنب مع وسائل الإعلام المختلفة المحلية والخارجية سواء المرئية أو المقروءة أو المكتوبة، وذلك بتنسيق وإدارة المؤتمرات الصحفية واللقاءات مع لاعبي والجهازين الفني والإداري تلبية الاحتياجات الإعلامية الخاصة بلجنة دوري المحترفين حسب لوائح وقوانين اللجنة».

وتوجه عادل الحمادي بالشكر إلى جميع أعضاء اللجنة، الذين بذلوا جهداً كبيراً منذ بداية الموسم وقد سخروا الوقت والجهد لإنجاح مهام اللجنة الإعلامية، والشكر موصول لجميع وسائل الإعلام شركاء النجاح، حيث كان لهم دور كبير فيما تحقق خلال الموسم، والشكر والتقدير للإدارة العليا متمثلة في سالم عبيد الشامسي ومحمد بن هندي وكذلك لمحسن مصبح وأعضاء مجلس إدارة كرة القدم للثقة التي منحونا إياها والدعم المعنوي والمادي الذي لولاه لما تميزنا كلجنة إعلامية بشهادة الجميع.

وقال الزميل محمد عبد الرحمن الحمادي: «سعادتنا كبيرة بدرع دوري الخليج العربي والصعود إلى منصة التتويج أبطالاً للدوري، ونحن أيضاً في اللجنة الإعلامية لدينا ألقاب مثل أول نادي ضمن أندية المحترفين يغرد بثلاثة لغات هي العربية والإنجليزية والبرتغالية وذلك للوصول لأكبر شريحة من الجمهور والمتابعين وأول نادٍ ضمن دوري المحترفين يصدر تطبيق للتواصل عبر الهواتف المتحركة».