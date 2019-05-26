علي محمد: أوفى جمهور يستحق أكثر من الدرع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم علي محمد المازمي إداري فريق نادي الشارقة الذي يناديه الجميع باسم «الجندي المجهول» بأسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وإلى محسن مصبح رئيس شركة كرة القدم واخوانه الأعضاء وكل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في النادي، ومجلس الإدارة العليا برئاسة سالم الشامسي ونائبه محمد بن هندي.

وقال علي محمد: «اسمحوا لي أن اشكر وأهنئ عبد الله بن خادم نائب رئيس مجلس الإدارة وهو أول من اختارني للعمل في نادي الشارقة إدارياً بالمراحل السنية، وفي الختام ونحن بين الميداليات والدرع السادسة لا املك سوى ان أقول شكراً لأوفى جمهور، وهو جمهور الملك الشرقاوي الذي اثبت انه قولاً وفعلاً وعملاً وعلى أرض الواقع اوفى جمهور وتشهد له في ذلك مدرجات جميع أندية دورينا التي تعطرت في هذا الموسم بأريج وعبق واهازيج وهتافات جمهور الملك الشرقاوي».