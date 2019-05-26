سعيد العاجل: بطولة مستحقة لنادي العائلة الواحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سعيد العاجل مدير إدارة الخدمة المجتمعية في مجلس الشارقة الرياضي «لقد أثلجت عودة الشارقة لمنصات التتويج صدورنا، رغم الضغوط والمخاوف التي صاحبت الأمتار الأخيرة في دوري الخليج العربي إلا أن الثقة كانت متوفرة في الفريق على مستوى الإدارة الفنية والتنفيذية واللاعبين وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح».

كما توجه العاجل بالتهنئة إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة وإلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي والأمين العام عيسى هلال الحزامي وعبدالملك جاني عضو مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات وأحد أبناء النادي الذين شاركوا في تحقيق البطولة الأولى لنادي الشارقة وإلى إدارة نادي الشارقة متمثلة في رئيس الإدارة سالم الشامسي ونائبه محمد بن هندي وإدارة الشركة برئاسة محسن مصبح وإخوانه الأعضاء.

وشكر العاجل أيضاً المدرب عبدالعزيز العنبري وطاقمه المعاون واللاعبين وجمهور نادي الشارقة، ووجه تهنئة خاصة إلى أحمد ناصر الفردان، وقال «هذا الرجل قدم الكثير لرياضة الإمارات ولنادي الشارقة ونتمنى له عاجل الشفاء والعودة إلى أحضان الوطن سليماً معافى لأنه شريك في الإنجاز من خلال جهوده الإدارية السابقة من خلال قيادته دفة العمل في نادي الشارقة ثم مجلس الشارقة الرياضي، والتهاني موصولة إلى كل الإدارات التي تعاقبت على نادي الشارقة لأنها بذلت واجتهدت باعتبار أن نادي الشارقة هو نادي العائلة الواحدة وأبناء هذا الكيان لا يرتبطون به لأجل منصب أو عمل في الإدارة».