شكرا لقرائتكم خبر عن «الملك» على عرش الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج «الشارقة» رسمياً بدرع دوري الخليج العربي، بعد فوزه، أمس، على الإمارات 2-1، في افتتاح الجولة الأخيرة من البطولة.
أقيمت المباراة في رأس الخيمة، وشهدت تتويجاً رائعاً ل«الملك»، وسط فرحة جماهيره التي زفت «الملك» من رأس الخيمة إلى استاد خالد بن محمد بالشارقة، حيث تواجد هناك حشد جماهيري كبير احتفل بأبطال الدوري بأفضل طريقة.
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