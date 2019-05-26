الأن “موقع tazkarti” لحجز وشراء تذاكر أمم إفريقيا 2019|| وأماكن بيع تذاكر مباريات...

بدء عدد كبير من المصريين في الحصول على بطاقة Fan id مشجع والشراء تذاكر أمم إفريقيا بعد حجز تذاكر أمم إفريقيا عبر موقع تذكرتي tazkarti الذي يسهل على الجميع الحصول على تذكرة المباريات التي تُريد حضورها داخل الاستاد، حجز تذاكر أمم إفريقيا 2019 حيث بدأ الجميع يشعر باقتراب بأهمية كأس الأمم الأفريقية في مصر، عندما أعلن اتحاد الكرة المصري عن الموقع الإلكتروني تذكرتي tazkarti المخصص لحجز تذاكر مباريات أمم إفريقيا 2019، التي تقام في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو 2019 إلى 19 يوليو 2019.

حجز تذاكر أمم إفريقيا 2019

نظام حجز تذاكر أمم إفريقيا 2019 عن طريق موقع تذكرتي tazkarti يعلن عن مدى جدية اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا، بوجود أعلى أنواع التامين والأمان لكل مشجعي مباريات أمم إفريقيا سواء للمصريين أو غير المصرية، ويأتي هذا الاهتمام من بدايات الاحتفالات الضخمة التي أُقيمت في مراسم إجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية.

حجز تذاكر أمم إفريقيا موقع تذكرتي tazkarti

التعرف على تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات أمم إفريقيا

حجز تذاكر أمم إفريقيا 2019 من موقع تذكرتي tazkarti من الاستعدادات الهامة التي تقام على أرض الواقع للخروج بالبطولة الإفريقيا على أفضل وجه، وتقام مباريات أمم إفريقيا على ستة ملاعب ويمكن لراغبي حجز تذاكر أمم إفريقيا 2019 لحضور هذه المباريات يتم الحجز عن طريق موقع تذكرتي tazkarti وتتبع الخطوات الأتية.

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الدخول من هنا على موقع تذكرتي

الضغط على التسجيل لطلب بطاقة المشجع

إدخال رقم التليفون المحمول

يتم وصول رسالة إدخل هذا الكود واستكمل باقي البيانات

يتم فتح نافذة قم بإدخال البيانات الشخصية (رقم البطاقة القومي- صورة البطاقة القومي- إرسال صورة شخصية) على الموقع

انتظر حتى يبدأ الموقع تسجيل بياناتك ويتم إرسال رسالة جديدة تحتوي على الرقم الخاص ببطاقة المشجع وكلمة المرور على النظام

بحصولك على رقم المشجع وكلمة المرور تستطيع أن تقوم بحجز وشراء تذكرة المباراة التي تريد حضورها بالملعب

أماكن بيع تذاكر الدرجة الأولي

يمكن لمن حصل على بطاقة مشجع من خلال الموقع الإلكتروني يتوجه إلى أماكن بيع التذاكر الخاصة بالدرجة الأولي من جميع أنحاء الجمهورية إلى الأماكن الأتية.

فروع أورنج بالعباسية- الهرم- المعادي- شبرا 6 أكتوبر

فروع أورنج بمصر الجديدة- الرحاب- التجمع- مدينة نصر

فروع أورنج بالدقي -الزمالك- المهندسين- المنيل- وسط البلد

أماكن بيع تذاكر الدرجة الثانية والثالثة

يتم بيع تذاكر الدرجة الثانية والثالثة في أماكن واحدة تم الإعلان عنها من قبل اللجنة المنظمة والشركة المسئولة عن بيع التذاكر، وذلك يتم بعد استخراج بطاقة (Fan id) بطاقة المشجع والأماكن هي.