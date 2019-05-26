عمر سلامة

قال سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربى إنه سيلجأ للكاف والفيفا ضد الظلم التحكيمي الذي تعرض له فريقه أمام الترجي التونسي بنهائى دورى أبطال أفريقيا. وأضاف الناصيرى: “لا نريد إيقاف الحكم بل نريد حق الوداد”. وأكد الناصيرى أن الوداد سيتقدم باحتجاج رسمي ضد الحكم الذي حرمه من هدف وضربة جزاء.

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كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الزمالك تسخر منه.. الوداد يقدم شكوى لـ CAF وFIFA ضد جهاد جريشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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