عمر سلامة

أرسل الإتحاد الأفريقى لكرة القدم خطابا للاتحاد المصرى بشأن تحديد مواعيد القيد للموسم الجديد ليجبر الجبلاية على إنهاء مسابقة الدورى المصرى قبل بطولة الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو القادم. الإتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» سبق وأن حدد مواعيد القيد للموسم الجديد تم اختيار الفترة من 1 إلى 30 يونيو القادم 2019 للمرحلة الأولي مع إمكانية السماح بإضافة اللاعبين حتى العاشر من يوليو المقبل دون تعرض الأندية للغرامات على أن تكون الفترة الثانية من 11 إلى 20 يوليو 2019 لتسجيل اللاعبين مع فرض غرامة قدرها 250...

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كانت هذه تفاصيل خبر بالمستندات.. كاف ينتصر لبيان الأهلي التاريخي ويورط الجبلاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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