الفجيرة يضمن البقاء وهبوط الامارات ودبا الفجيرة

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ضمن الفجيرة البقاء بعد فوزه التاريخي على شباب الاهلي 3-1، في حين هبط فريقا الامارات الخاسر امام ضيفه الشارقة البطل 1-2 ودبا الفجيرة المتعادل مع ضيفه بني ياس 3-3، السبت في افتتاح المرحلة السادسة والعشرين الاخيرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

ورفع الفجيرة رصيده في المركز الثاني عشر الى 21 نقطة، مقابل 18 للامارات الثالث عشر و17 لدبا الفجيرة الاخير.

في المباراة الاولى، حقق الفجيرة فوزا تاريخيا هو الاول على ارض شباب الاهلي عندما هزمه 3-1 ليضمن بقائه في دوري الدرجة الاولى.

وسجل الجزائري محمد بن يطو (39) والبرازيليان غابريال فرناندو (61 من ركلة جزاء) وصامويل روزا(90) اهداف الفجيرة، والارجنتيني ماورو دياز (15) هدف الفجيرة.

واضاع بن يطو ركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى شباب الاهلي ماجد ناصر ببراعة (35).

وفي المباراة الثانية، افتتح الشارقة التسجيل عبر البرازيلي ويلتون سواريز (36)، لكن الامارات ادرك التعادل بعدما تعرض المالي شيخ دياباتي للعرقلة من عبدالله غانم ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها دياباتي نفسه بنجاح(43)، قبل ان يسجل عمر جمعة هدف الفوز(61).

وفي المباراة الثالثة، سجل احمد شحدة (6 و43) والبرازيلي روبسون دي باولا (90) اهداف بني ياس، والبرازيلي دييغو داسليفا (73 و79) واحمد حبوش (83) لدبا الفجيرة.

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ويلعب الاحد في ختام المرحلة، الوحدة مع العين، والنصر مع الجزيرة، والظفرة مع عجمان، والوصل مع الاتحاد كلباء.

اهداف مباراة شباب الاهلي دبي والفجيرة:

اهداف مباراة بني ياس ودبا:

اهداف مباراة الامارات والشارقة: