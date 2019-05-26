شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة كأس العالم للرماية ضغط الهواء بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد ، منافسات بطولة كأس العالم للرماية ضغط هواء بألمانيا و التى تستمر حتى يوم 31 مايو الجارى بمشاركة مصر .

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وتضم قائمة اللاعبين المصريين كلا من: رامى أحمد وحافظ جمال فى منافسات المسدس، بالإضافة إلى الزهراء شعبان وهدير سيد مخيمر وشيماء حشاد ودينا العيسوى فى منافسات البندقية.

كما يشارك فى منافسات البندقية رجال الرامى أسامة محمد السيد، فيما يترأس البعثة عبد الرازق محمد عضو مجلس الإدارة، ويرافقه طارق صادق المدير الإدارى.