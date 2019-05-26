شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى : خبرة السعيد وسليمان دفعتنى لضمهما وأنا المسئول عن اختيارات الحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى على الانتقادات التى تعرض لها خلال الفترة الماضية بسبب اختيارات قائمة المنتخب.

قال أجيرى خلال حواره لـ قناة "تايم سبورت" مع الإعلاميين أحمد شوبير وسيف زاهر :" الانتقادات تحدث فى كل بلاد العالم ومن الوارد أن يكون لاعبين لها أرضية عند الجمهور خارج القائمة كما حدث مع بنزيما فى فرنسا ولكن الجمهور لا يعى ذلك".

وفسر أجيرى سبب ضم عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ووليد سليمان لاعب الأهلى لقائمة المنتخب قائلا " خبرة السعيد وسليمان دفعتنى لضمهما للمنتخب".

وتابع مدرب منتخب مصر :" يوم 11 يونيو المقبل سيتم الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب مصر وسيخرج منها لاعبان".

وعن حراسة المرمى أجاب أجيرى إن حراسة المرمى من أقل المراكز التى تشغل باله مع الفراعنة وأن حراس المنتخب جميعهم جيدين وسيخرج منهم واحد فى القائمة النهائية"، مؤكدا إن اختيار حراس مرمى منتخب مصر يرجع له وليس لأحمد ناجى، موضحا أنه صاحب القرار الأول والأخير فى الإختيارات.

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وعن ضم أحمد أبوفتوح قال أجيرى أنه تابع اللاعب عندما كان فى الزمالك موضحا أنه لاعب جيد ومتعاون.

وانطلقت قناة "تايم سبورت"، السبت لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بمصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو، على البث الأرضي الرقمي.

وأسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بتواجد منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور فى المجموعة الأولى حيث ستواجه زيمبابوى فى الافتتاح .

وتشهد النسخة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، تواجد 24 منتخبا فى البطولة للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.