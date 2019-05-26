هدف لا ينسى .. زيدان يسجل صاروخا فى مرمى الكاميرون بأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل محمد زيدان ، نجم منتخب مصر السابق، الهدف الصاروخى الثالث للفراعنة فى مرمى المنتخب الكاميرونى، فى أولى مواجهات بطولة الأمم الأفريقية غانا 2008 التى توج بها منتخب مصر. انتهى اللقاء لصالح مصر بنتيحة 4 / 2 بهدفين لحسنى عبد ربه ومثلهما لمحمد زيدان، الذى احتفل بحذائه بعد إحراز الهدف الثانى فى اللقاء. وشهدت هذه البطولة تألقاً ملحوظاً للمنتخب المصرى الذى احتفظ باللقب للنسخة الثانية على التوالى قبل أن يحصد أيضاً لقب أنجولا 2010.

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