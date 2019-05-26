شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى: المنتخب الوطنى لديه أفضلية الفوز بكأس الأمم فى وجود صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى أن لديه أفضلية بالتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بسبب إقامتها فى مصر خصوصا فى ظل وجود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى. وأضاف أجيرى خلال حواره لـ قناة "تايم سبورت" مع الإعلاميين أحمد شوبير وسيف زاهر :" نعرف كل لاعبى الدورى المصرى جيدا وحرصت على حضور 40 مباراة فى الملاعب برفقة الجهاز المعاون". وتابع مدرب منتخب مصر :" نحترم كل الأراء بالنسبة لاختيارات قائمة المنتخب بدأنا بـ 40 لاعبا ثم قمنا بتصفية العدد لـ 30 وأخيرا لـ25 فى القائمة الأولية". Advertisements وانطلقت قناة تايم سبورت" اليوم السبت لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام بمصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو، على البث الأرضي الرقمي. أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 بتواجد منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور فى المجموعة الأولى حيث ستواجه زيمبابوى فى الافتتاح . وتشهد النسخة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، تواجد 24 منتخبا فى البطولة للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

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