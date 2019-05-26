شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجماهير تتوافد بكثافة لاستلام الـ fan id من مركز "تذكرتى" بنادى الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزايدت أعداد الجماهير المقبلة على مركز " تذكرتى " بنادى الشمس، والمتخصص في بيع واستخراج بطاقات المشجعين لبطولة أمم أفريقيا 2019، من أجل استلام الـ fan id.

ومن المقرر أن يستمر العمل فى مركز تذكرتى بنادى الشمس حتى الساعة الواحدة صباحًا.

وخصص مسئولو موقع تذكرتى واللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا عددا من الأماكن للمشجعين لاستلام التذاكر بأسرع وقت وتسهيل مهمة الحضور فى إنهاء طلباتهم فى أسرع وقت.

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وحددت اللجنة منافذ استلام التذاكر كالتالى: الدرجة الأولى: فرع أورنج التالية "مصر الجديدة، ومدينة نصر، والتجمع، والرحاب، والدقى، ووسط البلد، والزمالك، والمنيل، والعباسية، وشبرا، و6 أكتوبر، والهرم، والمعادى، والمقطم، والإسكندرية، والإسماعلية، والسويس".

والدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية "مركز شباب الجزيزة، ومركز شباب الأولمبى المعادى، ونادى منتخب السويس، ومركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، والحى السادس بأكتوبر، ونادى أصحاب الجياد بسموحة، ونادى الشمس ، كما خصصت "تذكرتى" خطًا ساخنًا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات رقمه 15355.