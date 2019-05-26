شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة المالية تهدد صفقات دمنهور بالفشل فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علي الرغم من أتفاق مجلس إدارة دمنهور برئاسة أيهاب عبدالله ولجنة الكرة رسميا مع أحمد ساري نجم الزمالك السابق لتولي المسئولية الفنية للفريق الأول بالموسم الجديد إلا أن الأزمة المالية الطاحنة التى يمر بها نادى دمنهور في هذا التوقيت تهدد مستقبل تعاقدات فريق الكرة مع لاعبين جدد لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية وقبل خوض منافسات دورى القسم الثانى.

خاصتا أن مجلس الأدارة لا يمتلك إمكانيات مادية لدفع المستحقات المتأخرة للاعبين القدامى وإبرام تعاقدات جديدة خاصتا أن الفريق يحتاج للتعاقد علي الأقل مع 15لاعبا جديد لسد النقص فى معظم المراكز الشاغرة بعد انتهاء عقود عدد كبير من اللاعبين بنهاية الموسم المنقضي. Advertisements وعلم الخليج 365 عن سعي مسئولى دمنهور لمقابلة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لعرض هذه الأزمة المالية الطاحنة ووضع حلول سريعة تحقق استقرار إدارى ومادى خلال الفترة المقبلة ولتحقيق أحلام جماهير دمنهور بالدخول فى المنافسة بقوة على الصعود إلى دورى الأضواء والشهرة بالموسم الكروى الجديد. يذكز أن قائمة دمنهور بالموسم الجديد تضم 10لاعبين فقط هم مصطفى السيد سعيد حكيم عمار شرف محمد جمال رجب العربى أحمد متعب أحمد درة وحيد محسن كارفالا وموندا.

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