شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن اشرف يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أدى أيمن أشرف لاعب الأهلي تدريبات تأهيلية ،على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب التتش.

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وقام أيمن أشرف بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات الخفيفة، ضمن البرنامج الذي يخضع له اللاعب في الفترة الحالية.

وكان الأهلي قد واصل تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة.