سوبر كورة يرصد خط سير فريق نهضة بركان بعد خوض نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد "سوبر كورة" خط سير فريق نهضة بركان، عقب انتهاء مباراة نهائى الكونفدرالية، حيث ستعود البعثة المغربية لفندق الإقامة بمدينة برج العرب. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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