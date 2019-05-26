شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغنى وعبد السلام بدلاء لقائد الزمالك حال عدم جاهزيته بالنهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على تجهيز الثنائى محمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام مدافعا الفريق تحسباً لعدم الجاهزية الكاملة لحازم إمام قائد الفريق قبل مواجهة نهضة بركان المغربى، المقرر لها العاشرة مساء اليوم فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية.

وجاء تجهيز جروس للثنائى عبد الغنى وعبد السلام خاصة إن حازم إمام ابتعد عن الفريق طوال الفترة الماضية نظرا للإصابة التى عانى منها بمزق فى عضلة السمانة ولذلك حضر الثنائى كبدلاء له حال حدوث أي أمر.

ويغيب عن الزمالك فى مواجهة نهضة بركان، التونسى حمدى النقاز ظهير الفريق الأبيض للإيقاف وتم تجهيز حازم إمام من خلال التدريبات الجماعية الأخيرة إلا إن جروس وضع الثنائى عبد الغنى وعبد السلام كبدلاء له حال حدوث أي أمر، كان الزمالك قد تعرض للخسارة بهدف نظيف فى الذهاب ويحتاج إلى الفوز بثنائية مع الحفاظ على نظافة الشباك للتتويج باللقب.