موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الاحد 26 / 5 / 2019 والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى، مساء اليوم، على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الأفريقى، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، أحرزه التوجولى لابا كودجو، فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
يسعى الزمالك للفوز على نهضة بركان لإسعاد جماهيره التى ستحتشد اليوم على ستاد برج العرب، بالإسكندرية، والتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، حيث يسعى الأبيض للعودة لمنصات التتويج الأفريقى بعد غياب دام لـ 196 عاما، منذ أن فاز الفريق الأبيض ببطولة السوبر الأفريقى عام 2003، على حساب الوداد البيضاوى المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف.
- موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية اليوم
تُقام مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية اليوم
تُذاع مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، اليوم، على قنوات تايم سبورت، و beIN SPORTS HD 1، beIN SPORTS HD 3 FR.
- ملعب مباراة الزمالك ونهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية اليوم
تُقام مباراة الزمالك ونهضة بركان فى إياب نهائى الكونفدرالية اليوم، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 50 ألف مُشجع.
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