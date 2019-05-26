أجيري يرفض مناقشة مستقبل صلاح بعد أزمته مع كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

رفض خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، الحديث عن مستقبل محمد صلاح جناح ليفربول بعد رد فعل الغاضب من يورجن كلوب المدير الفني للفريق، على تصريحاته السابقة.

وردًا على سؤال إن كان محمد صلاح يجب أن يستمر في ليفربول، وذلك خلال حواره مع قناة "تايم سبورتس" الفضائية "لا، لن أتحدث"، واستكمل ضاحكًا: "لن أخوض في هذا الأمر مجددًا."

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وأبدى يورجن كلوب غضبه من أجيري في وقت سابق، بعدما شجع محمد صلاح على الرحيل عن ليفربول، حيث رد قائلًا: "لا أعلم لماذا يقول الناس في مصر مثل هذا الكلام."

وتحدث عن رأيه في نهائي دوري الأبطال: "أرشح ليفربول للفوز باللقب، لأن مستوى الفريق أفضل من توتنهام، هذا بخلاف أنني بالطبع أتمنى فوز محمد صلاح بالبطولة."

ويلعب محمد صلاح نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو، قبل أن ينضم إلى منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا.