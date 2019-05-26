أجيري يتحدث عن.. سبب استدعاء السعيد وسليمان وفتوح.. وتعجبه من حراس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أنه الوحيد المسؤول عن اختيار اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق استعدادًا لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.

وأشار أجيري في تصريحات عبر قناة تايم سبورت، إلى أنه قام بتغير استراتيجيته من الاعتماد على اللاعبين الشباب من أجل إعدادهم لكأس العالم 2022، إلى أصحاب الخبرات للتتويج بلقب كأس الأمم.

وبدأ المدير الفني المكسيكي حديثه قائلًا: ""لدينا أفضلية للتتويج بكأس أمم أفريقيا، فالبطولة تقام على أرضنا إلى جانب أن لدينا محمد صلاح أفضل لاعب في القارة".

وأكمل: "هدفي كان التخطيط من أجل كأس العالم 2022 ولذلك كنت أعتمد على اللاعبين الشباب، ولكن الآن الأمور اختلفت ونريد بطولة أفريقيا ولذلك قمت بتغير خطتي، فأنا المسؤول عن اختيارات القائمة وذلك بعد التشاور مع المساعدين، إلا أن القرار النهائي لي".

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وأضاف: "بدأنا في اختيار قائمة المنتخب النهائية منذ مارس الماضي، كان لدينا 40 لاعبًا وتم تصفيتهم إلى 30 ثم 25، من الطبيعي ألا يتم ضم كل اللاعبين وهذا يحدث بأي مكان في العالم".

وعن عناصر القائمة، فقال: "قمت باستدعاء وليد سليمان وعبد الله السعيد لأنهما يمتلكان الخبرات التي أريدها في الفترة الحالية، ولكن قبل أن نحصل على تنظيم أمم أفريقيا كان من الصعب الاعتماد عليهما لأنهما لن يتواجدا في كأس العالم 2022".

وأردف: "كنت معجب بأحمد أبو الفتوح منذ أن كان متواجدًا في الزمالك، إمكانياته جيدة بالنسبة لسنه، شاهدنا في مباراة نيجيريا الودية رغم الخطأ الذي ارتكبه بعد 10 ثوان فقط لكنه نجح في العودة والتواجد بقوة خلال اللقاء".

واختتم: "أتعجب من عدم وجود حراس مرمى مصريين محترفين في أوروبا، لدينا حراس في الدوري المحلي مميزين وأفضل من حراس أفارقة يلعبون في أندية أوروبية".