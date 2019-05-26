رئيس الزمالك: الدولة تحلل بيان الأهلي.. لدي 3 معارك.. وأمنع ترجمة انفعالي على جروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح رئيس مجلس إدارة الزمالك أن أجهزة الدولة في الوقت الحالي تعمل على تحليل بيان الأهلي، كما أوضح أن معركته مع أحمد شوبير نائب برئيس اتحاد الكرة، ومجلس إدارة الأهلي، والإعلام، مشيرًا إلى أنه يصدر تعليمات للمترجم لعدم ترجمة أي كلام غاضب يصدره ضد كريستيان جروس.

وقال رئيس الزمالك في تصريحاته لقناة "المحور الفضائية: "الحساب عقب مباراة نهائي الكونفدرالية، ويجب أن نفرق بين الأهلي الكيان العظيم، مجلس الإدارة الحالي الموجود في النادي، الأهلي الحقيقي جمهوره قام بشراء التذاكر لتشجيع الزمالك."

وتابع: "ستجد في كل نادي مرضى نفسيين، لذلك يجب أن نفرق بين الأهلي وهؤلاء اللذين يحاولون عرقلة الزمالك حاليًا، قبل الإسماعيلي كان الدوري طبيعي، أما بعد التعادل فقد أصبح الدوري شاذًا."

وأضاف: "أشكر جماهير الزمالك العظيمة وأقول لهم أنتم أعظم جماهير في الكون، لأن جمهور الأهلي لم يتحمل تراجع الفريق درجة واحدة، أما أنتم فقد تحملتم سنوات طويلة من التراجع والفشل."

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وتحدث عن الأمور المتعلقة بتذاكر نهائي الكونفدرالية وإمكانية زيادتها عن 50 ألف تذكره: "نعيش على أمل زيادة عدد التذاكر قبل المباراة والتذاكر حتى الآن لدى مدير أمن الإسكندرية سيتم ختمها وبيعها هناك للجماهير."

وتحدث عن قرارات الأهلي الصادرة بشأن الدوري الممتاز: "البيان الذي قام به النادي الأهلي لن أقوم بالرد عليه في الوقت الحالي لأن كافة الجهات الرقابية في الدولة تحلله في الوقت الحالي لتتعرف من وراء هذا البيان الذي يهدف لتقليب الجماهير."

وانتقل إلى الحديث عن سلوكه في التعامل مع المدير الفني: "عندما كنت غاضب من جروس طلبت من المترجم عدم ترجمة ما أقوله، فأخبره بأنه يوجه كلمة لكل لاعب حتى لا يكون لكلامي تأثير عليه."

ووجه بعض التعليمات للجماهير: "أقول للجماهير لا تشجع قبل الساعة العاشرة حتى لا يكون للأمر تأثير على حنجرتك وعضلاتك، حتى لا تتحول من مشجع إلى متفرج، وممنوع الشماريخ والسباب حتى لا يمكون للأمر تأثير على كأس السوبر الإفريقي، ولا تجاوز في حق الشرطة والجيش."

واختتم تصريحاته قائلًا: "أنا ليست لدي معركة مع اتحاد الكرة ولا الأهلي، أنا معركتي مع أحمد شوبير، ومع مجلس إدارة الأهلي الذي يحاول هدم الزمالك، ومع الإعلام الذي يتجاوز في حق الزمالك."