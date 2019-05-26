بعد بيان الأهلي.. 6 أندية ترفض استكمال الدوري بعد كأس الأمم.. والزمالك يعترض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بيانًا من خمسة بنود كان من أبرزهم عدم استكمال مسابقة الدوري في حال إقامة المسابقة بعد كأس أمم إفريقيا.

بيان الأهلي كان من مؤيد ومعارض حيث خرجت العديد من أندية الدوري لتعلن رفضها استكمال مسابقة الدوري بعد كأس الأمم الإفريقية، في المقابل سجّل رئيس الزمالك اعتراضه على بيان الأهلي والذي أكد أن ناديه لن يستيطع خوض جميع مبارياته المتبقية قبل كأس الأمم في ظل ضغط العامل الزمني.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز تعليقات الأندية حول استكمال الدوري بعد كأس الأمم:

- سموحة

قال محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن ناديه متضامن وملتزم بما جاء في بيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي.

وكتب فرج عامر على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سموحة يعلن تضامنه مع ما جاء ببيان النادي الأهلي، والذي يؤكد على ضرورة عدالة المنافسة والتعامل بمبدأ المساواة".

- الإنتاج الحربي

رفض خالد مهدي المشرف العام على فريق الإنتاج الحربي، استكمال مسابقة الدوري، بعد إقامة كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف المشرف العام بفريق الإنتاج الحربي في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" صباح السبت: "لا بد من انتهاء مسابقة الدوري قبل بداية كأس الأمم الإفريقية".

وتابع: "إذا أراد الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة باقي المباريات بعد البطولة الإفريقية ستحدث أزمة لنا نظرًا لانتهاء عقود بعض اللاعبين بنهاية الشهر المقبل بجانب عودة اللاعبين المعارين لأنديتهم".

وأكمل: "نريد إنهاء الدوري قبل كأس الأمم حتى نحصل على فرصة الحصول على راحة سلبية بجانب الاستعداد للموسم الجديد سواء من خلال المعسكرات أو الصفقات".

- حرس الحدود

شدّد مشهور أحمد، المدير التنفيذي لنادي حرس الحدود، على أن ناديه متمسك بإنهاء مسابقة الدوري قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

وتابع المدير التنفيذي بنادي الحرس في تصريحات لقناة "الأهلي" :"نتمنى إقامة المباريات المؤجلة في مواعيدها لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، نريد إقامة مباريات الجولة الأخيرة في توقيت واحد".

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وواصل :"من مصلحتنا أن تنتهي البطولة قبل إقامة كأس الأمم، لأن تأجيل المباريات سنحصل من خلالها على راحة سلبية 55 يومًا دون فائدة".

- المقاولون العرب

قال محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة المسابقات وضع نفسهم في مأزق بعد التفريط في تأجيل عدد كبير من المباريات بدون داعي.

وأضاف المشرف العام على فريق المقاولون في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" :"لو حدث تأجيل مباراة من المباراتين لن يكون مقبولاً، نريد الحصول على راحة من أجل الموسم الجديد والقيام بصفقات جديدة".

وتابع :"بالطبع الزمالك في ورطة بسبب كثرة المباريات الذي يمتلكها وضيق الوقت نظرًا لاقتراب انطلاق كأس الأمم".

ووضع "عادل" حلاً لإنهاء هذه الأزمة من خلال إقامة مباريات الفرق التي تصارع الهبوط قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأنهى :"هناك حل آخر وهو تأجيل إقامة معسكر المنتخب وهذا لن يؤثر على الاستعدادات حيث سيتم التأجيل ثلاثة أيام فقط، لكن في حال حدوث أي إخفاق سيخرج المسئولين عن المنتخب ويحملوا المسئولية على تأخير المعسكر وسوء الاستعداد".

- الاتحاد السكندري

أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، بيانًا رسميًا يعلن من خلاله رفض نادي "زعيم الثغر" خوض مباراة سموحة في الجولة الأخيرة بعد إقامة بطولة كأس الأمم.

وتمسك نادي الاتحاد السكندري خلال بيانه الذي نشر عبر الموقع الرسمي، بإقامة مباراة سموحة قبل كأس الأمم الإفريقية حتى لا يتضرر الفريق إذا قرر اتحاد الكرة تأجيل الجولة الأخيرة لما بعد البطولة القارية.

- بتروجيت

أصدر نادي بتروجيت بيانًا رسميًا يعلن من خلاله خوض مباراة المقاولون العرب إلا أذا واجه "ذئاب الجبل" فريق الأهلي في الجولة المقبلة وتحديدًا الأسبوع الـ33.

وجاء بيان بتروجيت كالتالي:

تعقيبًا على إصدار جدول الأسبوع الأخير" 34 " للدوري المصري، قررنادى بتروجت عدم خوض مباراته ضد فريق المقاولون العرب التى مقرر إقامتها يوم 3 يونيو المقبل على ملعب استاد السويس الجديد وذلك بسبب عدم خوض الفرق المنافسة على الهبوط لكل مؤجلاتها حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

ويتمسك نادى بتروجت بلعب جولته الأخيرة بالدورى الممتاز أمام المقاولون فى نفس توقيت المباراة الأخيرة لكل الفرق المنافسة، حتى لا يتم الإخلال بمبدأ المساواة بين جميع الأندية.