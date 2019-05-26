محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
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بايرن يهزم لايبزج ويتوج بكأس ألمانيا
في بيان رسمي.. الاتحاد السكندري يتمسك بمواجهة سموحة قبل كأس الأمم
بالفيديو.. آثار آنفيلد مستمرة.. برشلونة يخسر كأس إسبانيا على يد فالنسيا
رسميًا.. الأهلي يخطر اتحاد الكرة بموقفه من استكمال الدوري
الخليفي يجدد الثقة بتجديد عقد توخيل
الأهلي يعلن تفاصيل إصابة أحمد الشيخ وتعافي حارسه
بالصور.. آخر الاستعدادات في استاد القاهرة قبل أمم أفريقيا 2019
كانت هذه تفاصيل خبر نشرة السبت.. برشلونة يخسر كأس إسبانيا.. والأهلي يخطر اتحاد الكرة بموقفه من استكمال الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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