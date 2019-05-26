الأنظار تتوجه لبرج العرب.. تعرف على موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم الأحد عددًا من المباريات المهمة على المستوى الإفريقي أو الأوروبي، لكن الأنظار ستتجه صوب ملعب "برج العرب" بالاسكندرية لمتابعة لقاء الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك سيحتاج لنتيجة الفوز من أجل التتويج باللقب الإفريقي حيث كان الأبيض قد خسر موقعة الذهاب بهدف دون رد ليصبح ابناء ميت عقبة في احتياج الفوز بفارق هدفين للحصول على اللقب.

في المقابل، ستقام اليوم عددًا من المباريات الهامة وتحديدًا في الدوري الإيطالي حيث من المنتظر أن يتم تحديد هوية الفريق الثالث والرابع المتأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد ضمان الثنائي فريقي يوفنتوس ونابولي التأهل.

ويحتل أتلانتا المركز الثالث برصيد 66 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن إنتر ناسيونالي، في المقابل ما زال ميلان صاحب المركز الخامس برصيد 65 نقطة لديه الأمل في التأهل بشرط الفوز مع سقوط أحد المنافسين أتلانتا أو إنتر.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة:

بطولة الكونفدرالية

الزمالك × نهضة بركان.. الموعد 10 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

Advertisements

الدوري الإيطالي

تورينو × لاتسيو .. الموعد 3 ظهرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

سامبدوريا × يوفنتوس .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

روما × بارما .. الموعد 8:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

إنتر × إمبولي .. الموعد 8:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

أتلانتا × ساسولو .. الموعد 8:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

سبال × ميلان.. الموعد 8:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.