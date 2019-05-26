عبد الحفيظ: الزمالك لم يعاني مثلنا.. انتظار لقاء المقاولون "تهريج".. وهل الموسم الاستثنائي لنا فقط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه عانى من الحديث عن "الموسم الاستثنائي" من جانب مسؤولي اتحاد الكرة المصري.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن الأزمة الحالية التي تخص موعد نهاية الدوري المصري يعد اتحاد الكرة هو السبب فيها.

وقال مدير الكرة بالقلعة الحمراء: "الأهلي لعب مباريات محلية بين المواجهات الأفريقية 7 مرات، وهو ما لم يحدث للزمالك فلم يصلوا لهذا العدد، فهل الموسم الاستثنائي علينا فقط؟".

وأكمل: "بالورقة والقلم، الأهلي لعب 23 مباراة أفريقية وعربية خلال الموسم الجاري، وهو نفس العدد الذي لعبه الزمالك قاريًا وإقليميًا، لماذا تؤجل له ثلاث مباريات زائدة".

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وأضاف: "إذا نظرنا للمباريات التي تشكل أزمة عدم تحديد نهاية الدوري المصري سنجدهم المباريات الثلاث التي أتحدث عنها".

وأوضح: "الحديث عن النظر إلى موعد نهاية الدوري بعد نهاية مباراة الأهلي مع المقاولون هو مجرد تهريج".

وأردف: "سبب هذه الأزمة هو اتحاد الكرة بالتأكيد بسبب تأجيله للمباريات بشكل عشوائي وغير مدروس، وهو ما نعاني منه حاليًا".

واختتم: "أتمنى التوفيق للزمالك وأن يحقق لقب الكونفدرالية، ولكننا متمسكون بموقفنا ولا أتحدث من أجل مناقشة ما جاء في اجتماع مجلس إدارة الأهلي، فقط أقوم بتوضيح الموقف".