الليلة.. 90 دقيقة حاسمة أمام الزمالك لاستعادة عرش إفريقيا بعد غياب 16 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة ستتجه الأنظار صوب ملعب "برج العرب" لمتابعة نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية والتي ستجمع بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

المباراة ستكون ثأرية للزمالك بعدما خسر الأخير بهدف دون رد جاء عن طريق اللاعب التوجولي لابا كودجو في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

الزمالك ليس أمامه سوى طريق وحيد من أجل تحقيق لقب لم يحققه أي ناد مصري سوى الأهلي في عام 2014، حيث يحتاج الفريق الأبيض لنتيجة الفوز بفارق هدفين.

وسيصطدم رجال المدرب السويسري كريستيان جروس بطموح فريق نهضة بركان المغربي والذي يسعى لتحقيق لقبه الإفريقي الأول حيث لم يصل بطل المغرب في أي مباراة نهائية من قبل.

- حلم غائب منذ 16 عامًا

يسعى فريق الزمالك لاستعادة العرش الإفريقي من جديد حيث غاب الفريق الأبيض عن تحقيق البطولات الإفريقية منذ الحصول على كأس السوبر الإفريقي في 2003.

الزمالك منذ 2003 وتحديدًا عقب فوزه على فريق الوداد البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف لم يحقق أي لقب إفريقي حيث كان الأبيض قريبًا من التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا نسخة 2016 لكن خسر فرصة التتويج على يد صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

- مصير جروس

بعد خسارة مباراة الذهاب خرج رئيس الزمالك ليوجه سهام النقد لمدرب الفريق السويسري كريستيان جروس نتيجة أسلوبه في مباراة نهضة بركان حيث كان الفريق الأبيض قريبًا من الخروج بنتيجة التعادل السلبي لولا هدف كودجو في اللحظات الأخيرة.

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وبالطبع سيكون جروس أمام اختبار صعب من أجل الحصول على اللقب القاري، حيث إذا خرجت المباراة بنتيجة أخرى سيكون المدرب السويسري في موقف محرج أمام الإدارة والتي تطالبه بالتتويج.

- غيابات

بعيدًا عن ضغط الإدارة سيكون جروس في اختبار فني صعب نظرًا لغياب العديد من اللاعبين البارزين إما بسبب الإيقاف أو الإصابة حيث يغيب حمدي النقاز وعمر السعيد بسبب الإيقاف، في المقابل يواصل نجم الفريق فرجاني ساسي مسلسل غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة حسنية أغادير المغربي في إياب دور الثمانية من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.

ومن المفترض أن يظهر حازم إمام لقيادة الجبهة اليمنى بجانب استمرار الدفع بمحمود عبد العزيز "زيزو" لقيادة وسط الملعب بجانب طارق حامد.

وفي الناحية الهجومية سيفاضل جروس بين ثنائي الفريق المغربيين حميد أحداد وخالد بو طيب لقيادة الفريق هجوميًا حيث من المحتمل أن يظهر أحداد نظرًا لغياب بو طيب عن المشاركة طوال الفترة الأخيرة.

بطاقة المباراة

- الملعب : برج العرب.

- الموعد : 10 مساءً بتوقيت القاهرة - الثامنة بتوقيت المغرب.

- القناة الناقلة: بي إن سبورتس 1.