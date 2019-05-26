مران الزمالك.. جري خفيف لـ"ساسي".. وتدريب الفريق على ركلات الجزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم السبت، تدريبه الأخير اليوم تحت قيادة السويسري كريستيان جروس، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، في المباراة المقرر لها مساء غداً الأحد، على استاد برج العرب، في إياب دور النهائي بالكونفدرالية.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن الجهاز الفني للزمالك حرص على تدريب اللاعبين على ركلات الجزاء تحسباً لأي سيناريو قد يشهده المباراة.

وحضر الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، المران الأخير للأبيض لدعم زملائه قبل النهائي المنتظر بعد عودته إلى مصر عقب تواجده طوال الفترة الماضية في تونس لخوض برنامج تأهيلي.

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وكان ساسي تعرض لإصابة في شظية القدم خلال مواجهة فريقه أمام حسنية أغادير بالكونفدرالية واستلزمت خضوعه لجراحة في تونس وخضع للتأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب التونسي لتجهيزه للمشاركة مع نسور قرطاج بأمم إفريقيا.

وأدى ساسى تدريبات الجري الخفيف على هامش تدريبات الفريق حفاظا على لياقته البدنية بعد البرنامج التأهيلى الذى خضع له فى تونس طوال الفترة الأخيرة

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.