وكيل هداف الكونفدرالية يوضح حقيقة انتقاله للاهلي

ترددت في الأيام الماضية أنباء عن أهتمام النادي الأهلي بكودجو لابا، مهاجم نهضة البركان المغربي، بشكل كبير.

تواصلت بوابة "الوفد" مع ايفاس بوتسى وكيل أعمال المهاجم التوجولي لسؤاله عن حقيقة عرض الأهلي لموكله لابا.

وردًا على تساؤلات الوفد قال وكيل اللاعب، أن الأهلي لم يقدم عرضًا حتى الأن إلى نادي نهضة

البركان، واصاف أن اللاعب تركيزه الحالي على مباراة النهائي أمام الزمالك، حيث يقترب الفريق من التتويج بالبطولة الأفريقية على حد تعبيره مبتعدًا عن أي أمر أخر في الفترة الحالية. وأضاف في تصريحات لبوابة "الوفد": " لم تصلنا عروض رسميةمن النادي الأهلي، لكن تواصل معي بعض الوكلاء والوسطاء بشأن أنضمام لابا إلى الأهلي". وتابع: "ننتظر أن يقدم الأهلي عرضًا رسميًا للنادي، عندها سوف ندرس الأمر، لابا حاليًا يركز على مباراة النهائي".

الجدير بالذكر أن التقارير قد أكدت في الفترة الماضية أن الأهلي يستهدف ضم اللاعب التوجولي بعد تألقه اللافت مع فريقه المغربي، وفي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.