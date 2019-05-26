اتحاد الكرة: مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس بعد أمم أفريقيا

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر، ستقام بعد انتهاء
وقال المصدر، إن اتحاد الكرة يرفض فكرة
إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز قبل أمم أفريقيا، ويعطي أولوية لإنهاء مباريات الدوري أولًا، على أن يتم الانتهاء من كأس مصر بعد نهاية الدوري.
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