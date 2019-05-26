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فالفيردي يقدم استقالته بعد الخسارة أمام فالنسيا بكأس اسبانيا

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أكد التلفزيون الإسباني أقتراب إرنستو فالفيردي مدرب الإسباني من الرحيل عن القيادة الفنية للفريق، بعد الخسارة أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف، ويخسر

كأس ملك أسبانيا.

وأشار التلفزيون الإسباني في تقريره، أن فالفيردي تقدم بإستقالته من تدريب برشلونة عقب الخسارة

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المخيبة أمام فالنسيا في النهائي.

وتعتبر البطولة الثانية التي يسخر فيها برشلونة، بعد خروجه المدوي أمام من بطولة ، وخسارته أمام الريدز في دور نصف النهائي، برباعية نظيفة.

 

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