فالفيردي يقدم استقالته بعد الخسارة أمام فالنسيا بكأس اسبانيا

أكد التلفزيون الإسباني أقتراب إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الإسباني من الرحيل عن القيادة الفنية للفريق، بعد الخسارة أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف، ويخسركأس ملك أسبانيا.
وأشار التلفزيون الإسباني في تقريره، أن فالفيردي تقدم بإستقالته من تدريب برشلونة عقب الخسارة
وتعتبر البطولة الثانية التي يسخر فيها برشلونة، بعد خروجه المدوي أمام ليفربول من بطولة دوري أبطال أوروبا، وخسارته أمام الريدز في دور نصف النهائي، برباعية نظيفة.
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