رئيس النجوم: رمضان السيد مستمر وقادرعلى العودة سريعا للممتاز

جدد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم الثقة في رمضان السيد المدير الفنى الحالى للفريق الكروى مؤكدا انه مستمر فى القيادة الفنية للفريق بعد الهبوط لدورى القسم الثانى . القيادة الفنية للفريق بعد الهبوط لدورى القسم الثانى . واكد الطويلة ثقته الكبيرة في رمضان السيد لعودة الفريق من جديد الى دوري الاضواء والشهرة. يحتل النجوم المركز الاخير بالدوري برصيد 25 نقطة ويواجه انبي بعد غد الإثنين في الجولة الاخيرة للدوري.

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