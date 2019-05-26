فالنسيا يتوج بكأس إسبانيا بعد فوزه على برشلونة

توج فريق فالنسيا بطلًا لكأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على برشلونة بهدفين مقابل هدف، في نهائي كأس الملك.

افتتح التسجيل جاميرو مهاجم فالنسيا الهدف الأول في الدقيقة الـ21 من المباراة، ثم عزز النتيجة رودريجو مهاجم

فالنسيا ويسجل الهدف الثاني، بعدها سجل ليونيل ميسي هدف تقليص الفارق، في الدقيقة 73، ليخسر برشلونة أمام فالنسيا، وتتوج الخفافيش بكأس الملك.

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