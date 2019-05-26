الاتحاد السكندرى يعلن تمسكه بإقامة مباراته أمام سموحة فى موعدها

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد مصيلحي تمسكه بإقامة مباراته أمام سموحة فى موعدها.

واكدت إدارة الاتحاد فى بيان لها تقديرها الكامل للمجهودات الكبيرة من جانب الاتحاد المصرى لكرة القدم و الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لإنجاح مسابقة الدورى العام فى هذا الموسم الاستثنائي ، و الذى شهد العديد من التعديلات بجدول مواعيد إقامة المباريات طوال أسابيع المسابقة.

و يُشدد مجلس إدارة النادى على تمسكه بإقامة مباراته الأخيرة فى مسابقة الدورى العام لهذا الموسم أمام نادى سموحة قبل إنطلاق بطولة الأمم الإفريقية.

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و أشار مجلس إدارة النادى أنه لا يجد أى

مبرر لتأجيل هذا اللقاء خاصة و أن إقامة المباراة فى موعدها لا يتعارض مطلقاً مع فرص وأهداف الفرق المتنافسة بالمسابقة ، فنادى الاتحاد السكندرى يُطالب بإقامة اللقاء فى موعده و ليس تأجيل اللقاء للتعرف على موقف الفرق المتنافسة الأخرى ، بما لا يتعارض بأى شكل من الاشكال مع مبدأ تكافؤ الفرص للأندية المتنافسة بجدول المسابقة ، و يتماشى مع منطق العدالة و المساواة التى يسعى بكل تأكيد الاتحاد المصري لكرة القدم تحقيقه.

و أوضحت إدارة النادى بأنه

ليس من المنطق أستمرار المسابقة لفريق نادى الاتحاد السكندرى لمدة تزيد عن الشهر و النصف و حتى أنتهاء مسابقة كأس الأمم الإفريقية و المقرر إقامتها بمصر الشهر القادم من أجل إقامة مباراة واحدة فقط لا يتضرر طرفيها من إقامتها فى موعدها المعلن سلفاً و كذلك باقى فرق المسابقة .

و إذ يؤكد مجلس إدارة النادى على تمسكه بحقه و طلبه العادل فى إقامة مباراته القادمة أمام نادى سموحه فى موعدها الذى تم إعلانه و قبل إنطلاق بطولة الأمم الأفريقية ، معرباً عن أسفه الشديد من الأخبار التى تم تداولها عن تأجيل مباريات الأسبوع الـ 34 و بالتالى تأجيل لقاء نادى الاتحاد السكندرى و نادى سموحة دون أى مبررات أو أسباب منطقيه ، وفقا لما تم الإشارة إليها .