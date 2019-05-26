اونلاين | FCB مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا Barcelona بث مباشر نقل سريع يلا شوت شغال 7sry

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يلا شوت yalla Shoot رابط Valencia F.C متابعة نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم السبت 25 / 5 / 2019 مباراة برشلونة ضد فالنسيا حصرياً عبر قنوات بي إن سبورتس beIN SPORTS

وكان الفريقان قد تواجها في بطولة الدوري حيث إنتهت مباراة الدور الاول على ملعب ميستايا بالتعادل بهدف لكل فريق لحساب مباريات الجولة الثامنة.

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وفي الجولة الثانية والعشرين إستضاف برشلونة ضيفه فالنسيا على ملعب إستاد الكامب نو وإنتهت المباراة بالتعادل بهدفين في كل شبكة.

يلا شوت yalla Shoot رابط Valencia F.C متابعة نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم السبت 25 / 5 / 2019 مباراة برشلونة ضد فالنسيا حصرياً عبر قنوات بي إن سبورتس beIN SPORTS

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