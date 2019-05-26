رياضة | سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة خوض مواجهة بيراميدز بسبب غياب السعيد والميداني‎ ‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة خوض مواجهة بيراميدز بسبب غياب السعيد والميداني‎ ‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حقيقة رغبة الفريق مواجهة بيراميدز في دور الـ16 من الكأس هذه ‏الفترة.‏

وقال سيد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " لا نمانع في خوض ‏مؤجلاتنا بالكأس تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص".‏

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وعن ما كان سبب غياب السعيد والميداني للإيقاف وراء رغبة الأهلي قال: "هذا ليس في تفكيرنا، لو نظر أحد لغيابات ‏الأهلي هذا الموسم بسبب الموسم الاستثنائي سيقدر الجميع ما قدمه الفريق".‏

وأتم : "لو تعرض مانشستر سيتي لغيابات الأهلي، لكان تأثر، فكنا نخوض مباريات بدون مهاجمين"‏