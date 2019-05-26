رياضة | سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة خوض مواجهة بيراميدز بسبب غياب السعيد والميداني‎ ‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة خوض مواجهة بيراميدز بسبب غياب السعيد والميداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حقيقة رغبة الفريق مواجهة بيراميدز في دور الـ16 من الكأس هذه الفترة.
وقال سيد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " لا نمانع في خوض مؤجلاتنا بالكأس تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص".
وعن ما كان سبب غياب السعيد والميداني للإيقاف وراء رغبة الأهلي قال: "هذا ليس في تفكيرنا، لو نظر أحد لغيابات الأهلي هذا الموسم بسبب الموسم الاستثنائي سيقدر الجميع ما قدمه الفريق".
وأتم : "لو تعرض مانشستر سيتي لغيابات الأهلي، لكان تأثر، فكنا نخوض مباريات بدون مهاجمين"