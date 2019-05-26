رياضة | مانشستر يونايتد يحرج برشلونة في صفقة دي ليخت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يحرج برشلونة في صفقة دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل نادي مانشستر يونايتد عرضا إلى أياكس الهولندي للتعاقد مع المدافع دي ليخت خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية إنجليزية.

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وبحسب صحيفة "الميرور" البريطانية فإن النادي الإنجليزي قدم عرضا بقيمة ٧٠ مليون جنيه استرليني لضم المدافع الشاب والذي تألق هذا الموسم مع أياكس.

وأضافت الصحيفة بأن الموقف معقد لأن النادي لا يلعب في دوري الأبطال، لكن وكيل أعماله يريد نقله إلى أولد ترافورد.